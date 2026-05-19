乃木坂46を卒業後も、モデル、女優として活躍し続ける齋藤飛鳥。しかし“下着見せ”ファッションをめぐって、SNSをざわつかせている。発端となったのは、5月13日にミュウミュウ 銀座店で開催されたイベント「Miu Miu Jazz Club 東京」のカクテルレセプションだ。同ブランドのアンバサダーを務める韓国の6人組ガールズグループ「IVE」のチャン・ウォニョンをはじめ、「新しい学校のリーダーズ」のKANONや女優の白石聖、のん、そ