高速ブレーキングなどを披露ケータハムは、新型電動スポーツカー『プロジェクトV』の走行動画を公開した。この動画では、テストコース上での高速からのブレーキングなど、さまざまな走行テストを行う様子が紹介されている。【画像】最高出力272ps、航続距離400kmの電動スポーツカー【ケータハム・プロジェクトVを詳しく見る】全15枚プロジェクトVの走行可能なプロトタイプは、1月の東京オートサロンで初めて展示され、開発におけ