中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月18日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の招きに応じ、ロシアのプーチン大統領が19、20両日に中国を国賓として訪問する。中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は18日の記者会見で、プーチン大統領の訪中と中国側の期待について次のように述べた。プーチン大統領の訪中は今回で25回目となる。訪問期間中、両国首脳は2国間関係や各分野の協力、共に関心を寄