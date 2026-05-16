【モデルプレス＝2026/05/16】エイベックスは、所属俳優を起用したプロジェクト「ACTORS STAND vol.2」として、担当マネージャーがプロデュースを務める短編映画企画を始動。第3弾として女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務め、脚本・監督は山本英氏が務めることが、5月16日宮崎県宮崎市新富町で行われた「春のしんとみ芸術祭」で発表された。高石はNHK連続テレビ小説「ばけばけ」後初の作品出演とな