あきんどスシローは、5月15日より、こだわりのサーモンをお手頃価格で提供するキャンペーンを全国のスシローにて開始する。青森の大自然で育まれた「青森産 生サーモン」を110円から提供するほか、鮪の王様と称される「本鮪中とろ」も120円からの特別価格で登場するとのことだ。青森産 生サーモン○一度も冷凍せず店内で切りつける「青森産 生サーモン」スシローでは、まぐろや鮮魚だけでなくサーモンにも徹底してこだわっていると