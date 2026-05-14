公立中学校の運動部活動を民間クラブなどに委ねる地域展開（地域移行）に関し、日本スポーツ協会は14日、各地の自治体などの支援策を検討するためのプロジェクトチーム（PT）の第1回会合を東京都内で開いた。指導者養成など、日本スポ協の取り組みを生かしながら、新たな施策を模索する。本年度中に方向性をまとめる。実態把握のため、全国の自治体へのアンケートを実施する方針。PTは若手職員を中心に構成しており、森岡裕策