【本日の見通し】日本の通貨当局の動向と、米中首脳会談などにらむ展開へ 昨日の市場でドル円は157円台後半での推移となった。一時157.93円を付け、日本の通貨当局による防衛ラインとして市場が意識している158.00円に迫る展開となった。昨日の市場では防衛ライン突破には至らなかった。ただ、押し目も限定的でドル高基調が継続した。昨日21時半に発表された米生産者物価指数(PPI)が前年比+6.0％と予想を大きく超える伸