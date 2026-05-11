発売からわずか24日で、シリーズ累計1,000万食を突破した【ファミリーマート】の話題作「超も～っちりパン」。あの独特な食感がどのように生まれているのか、気になっている人も多いのでは？ 今回は、さらなるヒットが予想される新感覚パンの中から、4月14日に登場した第二弾商品をご紹介します。 驚きの新食感！ ネーミングにも納得 こんがり焼けたシュレッドチーズが食欲をそそる