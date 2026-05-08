岡山県庁 岡山県は男性の育児休業取得を奨励するため、男性育休をテーマにしたセミナーを開くとともに、県内事業主に向けた奨励金事業に取り組んでいます。 県によりますと、奨励金の対象になる事業主は、県内に本社または事業所があること、2026年度にセミナーを受講済（1回以上）であること、「おかやま子育て応援宣言企業」に登録していることなどが必要です。 それらの条件を満たした場合、「男性