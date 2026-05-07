専業投資家のテスタが7日、自身のXを更新。日経平均株価の終値が前日比プラス3320.72円高い、史上初の6万3000円台となった中での取引結果を報告した。【画像】気になる！ケタ違いの含み損出したテスタの保有株先日投稿した画像では「ソフトバンクグループ」（9984）を保有し、プラス2340万円（＋7.75％）の含み益を抱えていたが、今回は「5月7日今日SBGの含み益が増えた分＋6000万円」と改めてケタ違いの含み益を報告。しか