5日午後、秋田市金足堀内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田臨港警察署の調べによりますと5日午後3時40分ごろ、秋田市金足堀内字宮田を車で走っていた秋田市の40代の女性が、道路を横断するクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約100メートルです。警察が住民に注意を呼びかけています。