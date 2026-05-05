ラグジュアリーブランドにとって、“限定”とは単なる流通の制限ではなく、その土地との関係性を映し出すものでもあります。FENDIは、2026-27年秋冬メンズプレコレクションより、日本限定トートバッグ「ペカン ショッパー（Pequin Shopper）」のスモールサイズを発売します。Courtesy of FENDIペカンというシグネチャー フェンディを語るうえで欠かせないのが、「ペカン」と呼ばれる縦縞のモチーフです。ブラウンキャンバスのスト