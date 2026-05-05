フェンディのシグネチャーが、日本で再構築される。限定バッグ「ペカン ショッパー」登場
ラグジュアリーブランドにとって、“限定”とは単なる流通の制限ではなく、その土地との関係性を映し出すものでもあります。FENDIは、2026-27年秋冬メンズプレコレクションより、日本限定トートバッグ「ペカン ショッパー（Pequin Shopper）」のスモールサイズを発売します。
Courtesy of FENDI
ペカンというシグネチャー
フェンディを語るうえで欠かせないのが、「ペカン」と呼ばれる縦縞のモチーフです。ブラウンキャンバスのストライプは、FFロゴと並ぶメゾンのアイコニックなコードのひとつであり、クラシカルでありながらも視覚的な強さを持つパターンとして、長年にわたり展開されてきました。今回の「ペカン ショッパー」は、そのシグネチャーをあらためて前景化するプロダクトでもあります。
Courtesy of FENDI
デニムとのコントラスト
本モデルは、ダークブルーのウォッシュ加工を施したデニム素材をベースに構成されています。フロントに大胆に配された「ペカン」モチーフとのコントラストは、カジュアルとクラシックという異なる要素を交差させながら、エフォートレスでありつつ洗練された印象を生み出しています。デニムという日常性の高い素材に、メゾンの歴史的コードを重ねることで、バッグは単なるアクセサリーではなく、スタイルの軸として機能します。
Courtesy of FENDI
日常に寄り添うラグジュアリー
コンパクトなスモールサイズでありながら、機能性にも配慮されています。内側にはテクニカルファブリックのライニングとインナージップポケットを備え、日常使いにおける実用性を確保。さらに、パラジウム仕上げのメタルパーツや、ダークブルーのカーフレザーによるハンドルが、控えめながらも確かなラグジュアリーを感じさせます。取り外し・長さ調節が可能なショルダーストラップも付属し、手持ちと肩掛けの両方に対応します。
Courtesy of FENDI
日本限定という意味
グローバルブランドにおける“日本限定”は、単なる市場戦略にとどまりません。
機能性と審美性のバランス、日常性と洗練の共存──
その両立を求める日本の消費者の感覚に対する、ひとつの応答とも言えます。
「ペカン ショッパー」は、フェンディのシグネチャーを軸にしながら、日本というコンテクストにおいて再編集されたプロダクトとして位置づけられそうです。
INFORMATION
ペカン ショッパー（スモールサイズ）
サイズ：W29 × H26 × D9.4cm
価格：\309,000（税込）
発売時期：2026年5月上旬予定
取扱：フェンディ直営店、公式オンラインストア
Courtesy of FENDI
ペカンというシグネチャー
フェンディを語るうえで欠かせないのが、「ペカン」と呼ばれる縦縞のモチーフです。ブラウンキャンバスのストライプは、FFロゴと並ぶメゾンのアイコニックなコードのひとつであり、クラシカルでありながらも視覚的な強さを持つパターンとして、長年にわたり展開されてきました。今回の「ペカン ショッパー」は、そのシグネチャーをあらためて前景化するプロダクトでもあります。
デニムとのコントラスト
本モデルは、ダークブルーのウォッシュ加工を施したデニム素材をベースに構成されています。フロントに大胆に配された「ペカン」モチーフとのコントラストは、カジュアルとクラシックという異なる要素を交差させながら、エフォートレスでありつつ洗練された印象を生み出しています。デニムという日常性の高い素材に、メゾンの歴史的コードを重ねることで、バッグは単なるアクセサリーではなく、スタイルの軸として機能します。
Courtesy of FENDI
日常に寄り添うラグジュアリー
コンパクトなスモールサイズでありながら、機能性にも配慮されています。内側にはテクニカルファブリックのライニングとインナージップポケットを備え、日常使いにおける実用性を確保。さらに、パラジウム仕上げのメタルパーツや、ダークブルーのカーフレザーによるハンドルが、控えめながらも確かなラグジュアリーを感じさせます。取り外し・長さ調節が可能なショルダーストラップも付属し、手持ちと肩掛けの両方に対応します。
Courtesy of FENDI
日本限定という意味
グローバルブランドにおける“日本限定”は、単なる市場戦略にとどまりません。
機能性と審美性のバランス、日常性と洗練の共存──
その両立を求める日本の消費者の感覚に対する、ひとつの応答とも言えます。
「ペカン ショッパー」は、フェンディのシグネチャーを軸にしながら、日本というコンテクストにおいて再編集されたプロダクトとして位置づけられそうです。
INFORMATION
ペカン ショッパー（スモールサイズ）
サイズ：W29 × H26 × D9.4cm
価格：\309,000（税込）
発売時期：2026年5月上旬予定
取扱：フェンディ直営店、公式オンラインストア