【動画】目黒蓮ら『Golden SixTONES』にゲスト出演／【写真】目黒蓮が一時帰国中に出演した番組オフショット 日本テレビの公式YouTubeにて、『Golden SixTONES』の予告動画が公開され、話題を集めている。 ■目黒蓮、『SAKAMOTO DAYS』チームでゲームに全力挑戦 5月10日放送の『Golden SixTONES』には、映画『SAKAMOTO DAYS』から目黒蓮（Snow Man）、高橋文哉、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、小手伸也がゲスト