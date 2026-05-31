エデン・アザールを中心に黄金世代と呼ばれていた頃に比べると、ベルギー代表の評価はやや落ちたと言える。今もGKティボー・クルトワ、MFケビン・デ・ブライネなど黄金世代と呼ばれていた選手たちが残っているが、すでに現役を退いた者も多い。しかし、リール所属のベルギー代表DFトマ・ムニエは実力を過小評価すべきではないと警告する。2018、2022W杯に出場したムニエは今大会のメンバーにも入っており、代表キャップ78試合を数