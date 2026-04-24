星野リゾートは4月23日、集英社とのコラボレーション企画「星野リゾート×集英社創業100周年〜旅するマンガ〜」を始動することを発表した。星野リゾート×集英社創業100周年〜旅するマンガ〜集英社のファッション誌5媒体「T JAPAN」「éclat」「MAQUIA」「BAILA」「non-no」 と連携したコラボレーション企画を始動する。本企画は、星野リゾートが展開する「星のや」「界」「リゾナーレ」「OMO」「BEB」の5つのブランドを、神尾