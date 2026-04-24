５月４日（月）＆５月１１日（月）深夜放送！ “存在しない名作ドラマ”を勝手に作ってお届けする企画 「架空名作劇場」 ９０年代に放送された？朝の連続テレビドラマ「まりとっつぁん」を 主演・松田好花、語り・友近で放送！ 濱田龍臣、三倉茉奈、村方乃々佳、平子祐希の出演も決定！ ©テレビ東京 ©テレビ東京 テレ東では、5月4日（月）と11日（月）に、架空名作劇場「まりとっ