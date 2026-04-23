Amazon.co.jp（アマゾン）は「Amazon スマイルSale ゴールデンウィーク」を開催する。4月30日9時～5月3日。 セールの開催に合わせ、ポイントアップキャンペーンも同時期に実施される。キャンペーン期間中にエントリーし、所定金額以上の買い物などの条件を満たすことで、通常よりも多くのポイントを獲得できる。 事前公開されているセール対象商品には、アンカ