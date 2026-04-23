第139回中国輸出入商品交易会（通称：広州交易会）第2期が4月23日午前に開幕しました。広州交易会第2期は「高品質な住まい」をテーマとし、展示面積は51万5000平方メートル、展示ブース数は2万5000に及びます。家庭用品、ギフト・装飾品、建材・家具の三つの主要カテゴリーに加え、ファッションアクセサリー、竹木製食器、竹木製ホーム用品、ユニットハウス・ガーデン設備の四つの専門エリアが新たに設けられています。また、第2期