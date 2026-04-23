４月２３日の園田競馬は朝から激しい雨が降り続き、メインの１１Ｒ「卯月特別」が終了した時点で馬場一面に水が浮いた状態まで悪化したため、主催する兵庫県競馬組合は安全かつ公正な競走ができないと判断し、１２Ｒ（ダート１４００メートル）の開催を馬場コンディション不良のため、取りやめた。なお、発売された１２Ｒの馬券はすべて返還となる。