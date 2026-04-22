ロアッソ熊本を運営するアスリートクラブ熊本が過去最高額となる利益です。J3の逆境の中、4期連続で黒字となった要因は「移籍金」でした。アスリートクラブ熊本が発表した決算によりますと、昨シーズンの営業収入は12億5209万円、当期純利益は1億2209万円と4期連続の黒字を達成。利益額は過去最高となりました。大きな要因となったのは、ドイツ1部リーグのフランクフルトに移った神代慶人選手の移籍金だと