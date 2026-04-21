任期満了に伴う三種町の町長選挙が告示され、現職の田川政幸氏が無投票で3回目の当選を果たしました。田川氏は若者や子育て世代の流出抑制、『基幹産業である農業』や観光産業のさらなる振興などに力を注ぐと訴えました。