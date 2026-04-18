うちの子と仲が良い＝私立志望に決まってるわ！ ってすごい思い込みですよね…。そしてお受験組じゃないと知るや態度を一変。うん、このママとはやはり関わるまい。そう思っていたのに、なぜか後日近づいてきて…!?>>【まんが】完璧を押し付けるママ友(ウーマンエキサイト編集部)