学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「GSH」はなんの略？「GSH」はなんの略か知っていますか？答えは、4つの英単語です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「grand slam home runs（満塁ホームラン）」を略した言葉でした！GSHとは、塁のすべてに走者がい