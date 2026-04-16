ユーチューバー・いけちゃん（28）が16日までに公式X（旧ツイッター）を更新。自身と交際することでのメリット・デメリットについて語った。いけちゃんは「私と付き合うメリット」として「・まあまあ顔がかわいい・一緒に飲める・なんかずっとニコニコしてる」と挙げる。また「デメリットは無いな。逆に。一周回って」とつづっていた。そこで「幻冬舎」の編集者・箕輪厚介氏との騒動について指摘されると「wwww」と返答。