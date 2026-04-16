ほかの人のバッグになにが入っているか、普段はなかなか見られないからこそ気になるもの。そこで今回は、Ray読者と同世代の現役大学生や社会人の「リアルなバッグ事情」を教えてもらいました。持ち歩きコスメのこだわりや、大学生ならではの持ち物など、個性あふれる愛用品をご紹介します♡同世代ガールのリアルなバッグ事情現役大学生や社会人など、Ray読者と同世代の持ち物をチェック！大学生ならではの持ち物も見えてきま