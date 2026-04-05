最近、SNSを開けば必ずと言っていいほど目にする「TFIT(ティーフィット)」のコンシーラー。あまりのバズりっぷりに、「本当にそんなに隠れるの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。実は私もその一人。今回は、私が実際に購入して手放せなくなった「02 ウォーム」を徹底レビューします♡色彩検定1級の視点から、使い分け術や密着感の秘密を余すことなくお届けします。 自分だけ