3人組ロックバンド・マルシィが、きょう31日放送の日本テレビ系『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（深1：29〜深1：59）に出演する。4月7日スタート（毎週火曜深0：24〜深0：54）のレギュラー初回放送に先駆けた特別番組となる。【写真】妖艶で落ち着きのある声で…ナレーションを務めるCRAZY COCO菊池風磨（timelesz）と畑芽育がMCを務める同番組は、毎週1組のアーティストを迎え、アーティストが楽曲に込めた想いや背景を