3.9万いいねを獲得したベランダの掃除法（⇒次へ）【画像を見る】シンプルすぎる！水だけでベランダがきれいになる超簡単なお掃除春が近づくと気になるのが花粉や黄砂です。くしゃみや目のかゆみといった症状が起こるだけでなく、実は花粉や黄砂は砂ぼこりとともにベランダに蓄積しています。そのまま放置すると、排水溝の詰まりや梅雨時期のカビの原因になることも…。あたたかくなり花粉が多くなる今こそ、ベランダをきれいにし