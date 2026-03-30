花粉が舞う時期にやっておきたい！100円ショップのグッズでできる驚きのベランダ掃除
【画像を見る】シンプルすぎる！水だけでベランダがきれいになる超簡単なお掃除
春が近づくと気になるのが花粉や黄砂です。くしゃみや目のかゆみといった症状が起こるだけでなく、実は花粉や黄砂は砂ぼこりとともにベランダに蓄積しています。
そのまま放置すると、排水溝の詰まりや梅雨時期のカビの原因になることも…。あたたかくなり花粉が多くなる今こそ、ベランダをきれいにしたいタイミングです。そんな中、水とブラシだけで驚くほどきれいになるベランダ掃除の方法が話題になっています。
今回動画を投稿したのはもえ⌇忙しいママのための簡単掃除（＠moe_kurashi_）さん。ベランダを水とブラシだけで掃除する方法を紹介した投稿が593.6万回再生、3.9万いいねを獲得しました。
方法はとてもシンプル。
まずはほうきでベランダの砂やほこりをとります。
次に100円ショップの玄関・ベランダ用ブラシに水をつけ、ベランダ全体をこすります。
洗剤を付けなくても汚れがするりと落ちます。
ブラシには水切り機能がついているので、掃除後もすぐにベランダが使えます。
投稿には「汚れの落ち方が気持ちいい…」「すぐにブラシ買います！」というコメントが殺到しました。
動画の反響についてもえさんに聞いてみると、「ここまで反響があると思っておらず、とても驚きました」と話してくれました。「ベランダ掃除の方法がわからず困っていたので助かった」という声も多く届き、誰かの役に立てたことがとても嬉しかったそうです。
一方でもえさんに掃除の頻度が上がったかを聞いてみると「ベランダ掃除の頻度は投稿後約3ヶ月行っていません（笑）また汚れがたまったらきれいにします！」と笑いながら答えてくれました。
忙しくて掃除ができなくても、もえさんが紹介してくれた方法を知っていれば、思い立った時にすぐに掃除できそうですね。
■2：身近な道具だけでスッキリ！蛇口・床の溝の汚れを取る方法
もうひとつ反響があったのが、蛇口・床の溝の汚れを取る方法です。忙しいとつい掃除を後回しにしがちな箇所ですが、身近な道具で簡単にきれいになるそうです。
まず蛇口の溝に溜まった水垢を取るのに使うのは、ビニール紐です。パッキンがある部分の溝にビニール紐を引っかけてこするだけで、水垢が簡単に取れます。
床の溝を取るのに使うのは、ウェットティッシュと定規です。ウェットティッシュを半分に折って、フローリングの床の溝に入るよう定規でこすります。
こちらの方法も、溝にたまった汚れが簡単に取れます。掃除機ではなかなか落ちない汚れを手軽に落とせるのはうれしいですね。
「毎日の家事は大変ですが、ちょっとした工夫で少しでもラクになったり気持ちがスッキリしたりすると思います。私の投稿がみなさんの暮らしの中で少しでもお役に立てたらうれしいです。」ともえさん。
これからももえさんの投稿される、身近な道具を使った掃除術の投稿が楽しみです。
文＝河村夢美