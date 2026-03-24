柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『【スキンケア】メイク前のスキンケアを紹介します！』の動画を投稿。PR動画ではあるものの、柏木さんなりの使用感も語ってくれていました。【関連記事】 柏木由紀「もうこれがないと」“無くなったら困る”とまで語った溺愛メイクブラシ■化粧水動画内に登場したのはこちら！ELIXIR/エリクシールブライトニングローションみずみずしいタイプｃａ税込3,740円（公式サイトより）