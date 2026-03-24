柏木由紀「メイク前は絶対これ」保湿＆ベタつかなさを叶える化粧水

柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『【スキンケア】メイク前のスキンケアを紹介します！』の動画を投稿。PR動画ではあるものの、柏木さんなりの使用感も語ってくれていました。

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■化粧水

動画内に登場したのはこちら！

ELIXIR/エリクシール ブライトニング ローション みずみずしいタイプ ｃａ 税込3,740円（公式サイトより）

肌にうるおいをあたえてくれるのはもちろん、シミ予防とハリケアも叶えてくれる化粧水。今回柏木さんはメイク前ということでみずみずしいタイプを使用されていましたが、しっとりタイプも愛用しているとのこと。

柏木さんはこちらについて「この化粧水の好きなところは」と前置きながら「メイク前にちゃんと保湿したいけどベタつきがあると」「その後のメイクが難しいなって感じることが多くて」とメイク前のスキンケアについて悩みを吐露。

そして「この化粧水は本当にちゃんと保湿してくれるんだけど、とにかくベタベタしない」とこちらの使用感がメイク前に向いていると語っていました。

使用後についても「ちゃんと吸い付くような感じはあるんだけど、ベタベタしないのが私はすごい好き」「メイク前は絶対これって感じ」と保湿効果を感じたと言い、メイク前に使いたいアイテムだと熱弁していました！

■動画もチェック

動画内では、その他コスメも紹介しながらスキンケアの様子を披露。ぜひチェックしてみてくださいね！