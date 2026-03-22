そもそも顔は左右非対称。ゆえに眉毛だって非対称なので、同じ形に描くのは難しいものです。とはいえ、あまりにチグハグな眉だとなんだかバランスが悪く感じてしまいますよね。そこで今回は、3つのポイントを押さえるだけで簡単に垢抜け眉になれる方法をご紹介します。◆眉毛を同じ形にするのはほぼ無理です普段はそれほど存在感を感じないのに、チグハグ眉だとなんだかしっくりこないことありませんか？ 色々なツールを駆使してメ