『Octane』UK寄稿者による愛車レポート。今回は、通算6台目のゴルフGTIを手に入れたデイヴィッドが、その後の整備について語る。【画像】カムベルト、ウォーターポンプ、ラジエーター交換のためショップに入庫したゴルフMk2 GTI（写真3点）モンタナグリーン色のこの1991年VWゴルフMk2 GTIを手に入れてからの2週間、私は自分で手を汚しながら整備し、銀行口座が少々大変なことになるほどお金をかけてしまった。それでも、新たに購入