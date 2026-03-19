春の訪れを感じるこの季節にぴったりな、華やかな新作がPEACH JOHNから登場♡花々をモチーフにした「Floral Romance Collection」は、ランジェリーからルームウェアまで、気分を上げてくれるフェミニンなアイテムが勢ぞろい。可愛らしさと心地よさを兼ね備えたラインナップで、毎日のリラックスタイムやおしゃれをもっと楽しく彩ってくれます♪ 軽やかで可憐な花柄ランジェリー 春らしいカラフル