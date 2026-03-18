「お気に入りの１足を長くはくために」ココシャネル曰く、「いい靴を履いていない女性に、未来はない」。どんなに上質な服を着ていても靴が汚れていては、オシャレは遠のくもの。そこで、シューズのお手入れにこだわりをもつファッション関係者、並びにシューケア用品の担当者に、習慣化している簡単ケアや便利アイテムを聞き込み。手入れが行き届いた足元で、より完成されたスタイルへ。【SPECIAL THANKS】上枝みどりさん（＠mido