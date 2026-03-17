スーパーマーケット「マルエツ」の、料理研究家監修の簡単レシピを発信する公式「X」アカウントが、サケを“ゆでる”レシピを投稿。投稿は2万2000件以上の「いいね」を集めました。【画像】え…知らなかった！コチラがマルエツの「塩鮭をゆでる」レシピです！イラストを見る！！（3枚）「塩ザケは焼くもの」常識が変わる？公式アカウントは「『塩ザケは焼くもの』その常識、変わるかもしれません！」とコメント。「実は、