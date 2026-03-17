あなたの周りもいる！？理由を聞く気がない・結論しか興味のない人たち日常生活の中で、会話を途中で遮って結論を急かす人や、理由を聞かない人に遭遇した経験があるという人も多いのではないでしょうか？単にサバサバしているだけで悪気があるわけではなくても、聞いてもらえなかった印象だけが残ると、心に小さなモヤモヤが積もってしまいます。そこで今回は、ネット上に寄せられた実際の体験談や擁護派の意見などを見ていき