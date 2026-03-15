◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本ーベネズエラ（2026年3月15日ローンデポ・パーク）23年の第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表のラーズ・ヌートバー外野手（28＝カージナルス）が15日、準々決勝ベネズエラ戦が行われるローンデポ・パークに来場。侍ジャパン戦士たちと再会を果たした。背中に「東京」の文字が記された白地のTシャツを着てグラウンドに姿を現したヌートバー。前回大会チームメー