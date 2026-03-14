虐待を疑われてしまう母親【漫画】本編を読む「グーッ、スースー……」。1歳半の次男が、まるでお疲れのサラリーマンのような高い音でいびきをかき始めた。最初は「可愛いな」と思っていた母だったが、その音は次第に激しさを増していく。みほはは(@miho_haha620)さんがSNSやブログで公開した実録漫画『次男のイビキの原因は!?』が、子育て世代の間で大きな反響を呼んでいる。フォロワーの実体験に基づいた本作は、日常に潜む病気