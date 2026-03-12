アメリカのトランプ大統領は12日、自身のSNSで石油価格の上昇について言及した上で、「しかし私にとっては、イランが核兵器を得て中東や世界を破滅するのを阻止することの方がはるかに重要だ」と述べ、攻撃を正当化しました。