ガンバ39歳GK「神神神神神神」圧巻のPKストップに反響！「ホンマにエグい」「百年構想リーグの意義はでかい」【ACL2】
チームを救うファインセーブだ。
ガンバ大阪は３月11日、アジア・チャンピオンズリーグ２準々決勝の第２戦で、タイのラーチャブリーFCとアウェーで対戦。延長戦の末に２−１で競り勝ち、２戦合計３−２で４強に駒を進めた。
敵地での一戦で三浦弦太とウェルトンが得点。守備では、GK東口順昭が奮起した。１−１で迎えた66分のPK。東口は右に飛んだが、ほぼ正面に蹴られたPKを、残した足で防いでみせた。
試合を配信した『DAZN』の公式Xが「早くも百年構想リーグの効果発揮 これぞ百戦錬磨の守護神！」などと綴り、PKストップの動画を公開。SNS上では以下のような声があがった。
「神神神神神神」
「ホンマにエグい」
「東神降臨 最高です」
「このPKストップが確実に勝利を呼んだ」
「ヒガ神〜ほんまこれきまってたらわからんかった」
「これがガンバの守護神だよおおおお！」
「絶対絶命のピンチを止めてくれた、まさにヒガ神」
「PK戦の効果めちゃ出てるよな！」
「ほんとにJリーグ全体がPKに強くなってるなら、百年構想リーグの意義はでかいよな」
勝負の行方を大きく左右した39歳守護神のビッグプレーだった。
