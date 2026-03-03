「闘病で働けないので、たまにメルカリをやる。 2度くらいしか飾らなかった雛人形を出品した。当時5万くらい？5000円で出品。すぐに売れた。 コメントのやり取りは普段あまりしないのだが、先方から長いコメントが来た」【漫画】「雛人形を送りたい！」と言ってくる義母に……飾らなくなったおひな様をメルカリで売ったなみちゃん（闘病中）さん（@CHOKOCHOKO721、以下なみちゃんさん）。譲った先の女性からの丁寧なお礼のメッセー