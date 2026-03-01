今回、Ray WEB編集部は彼氏持ちの友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。大学1年生の主人公は、久々に高校の同級生・玲奈と会うことになりました。2人は同じ趣味がきっかけに仲良くなったこともあり、主人公はその話をしようと楽しみにしていたのですが……？玲奈が主人公の誘いを断ったのは、彼氏ができたからでした。まさか彼氏ができたと思わず、驚く主人公。このあと2人の会話は気まずい空気に……！？原案：Ray