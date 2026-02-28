2026年3月1日は、丸亀製麺の「釜揚げうどん」が通常価格の半額になります。満足度バツグンのつけ汁も必見丸亀製麺では、毎月1日を「釜揚げうどんの日」としており、この日限定で「釜揚げうどん」を通常価格の半額で味わえます。価格は、並190円、大290円、得380円。東京ドームシティ店、駒澤大学店、東洋大学店、町田パリオ店は対象外となるのでご注意を。また、イオンモール姫路大津店では、1日が土日祝の場合は実施しません。一