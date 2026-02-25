Travis Japanの川島如恵留が25日、テレビ朝日「くりぃむクイズ ミラクル9」に出演。MENSA会員になったと告白した。川島は「ここで初出ししたくて」と前置きし「実はMENSA会員になったんです」。全人口のうち上位2％のIQ（知能指数）の持ち主が入会できるという国際グループの会員になったと告白し、実際のWeb会員証も披露した。どうやってなったのかと聞かれると「試験みたいなのを受けて、このくらいのIQがありますっていう