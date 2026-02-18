元自民党幹事長の石原伸晃氏（68）が18日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に中継で生出演し、消費減税について自身のスタンスを示した。衆院選で自民党が316議席（315＋追加公認1）を獲得し、18日には特別国会を召集。高市早苗氏（自民党総裁）が第105代首相に選出され、第2次内閣がスタートを切った。閣僚の交代はしない方針。与党は食料品に限った2年限定の消費税率ゼロの実現を公約に掲げてい