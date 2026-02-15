組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！長く着続けたい定番にちょっとの新鮮味をうまく含ませて、いつもの色でもまた同じに見せない選び方をご提案。スタイルが自然とキレイに見える、上半身はスリムでスカート部分はわずかに広がるシルエット。装飾はベロアの質感とすそのニュアンスのみの潔さ。ちょっとしたパーティなど、フォーマルな場面でも頼れ