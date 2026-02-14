昨夏の甲子園で県岐阜商の１６年ぶり４強進出に貢献した横山温大（はると）外野手（３年）が１４日、進学先となる岐阜聖徳学園大の練習に初参加した。岐阜市内の同校グラウンドでノック、打撃練習などを行い「高校時代はいろいろな経験をさせてもらって、甲子園ベスト４という結果が残すことができた。また大学は一からのスタートなので、まずはチーム内での競争に勝ち残れるように。１年生からレギュラーを取る気持ちで練習に臨