タレントのマツコ・デラックスが、レギュラー出演する2月9日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話で生出演し、緊急手術を受けて入院中であると明かした。「マツコさんは、手足にしびれを感じて受診したところ、『急いで手術したほうがいい』と言われて、緊急手術を受けました。原因は首の神経が圧迫されたためのようです。マツコさんは『ほかはもう元気なので』と気丈に話していました。放送時点で手術から3日ほど経ち、術